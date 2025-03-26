Выступление, задержание, пытки. Как комика Артемия Останина преследуют за неудачную шутку

— Z-публика офигеет с этого факта, но люди с инвалидностью в нашей стране были и до СВО. Если я сейчас пошучу про это, то они по умолчанию решат, что шутка о ветеранах? Я видел, что они призывают проверить вообще все стендап-выступления в России. Не очень понимаю, чего они этим добьются. Считают себя самыми бедными и незащищенными! Они даже в словах комика «мужик-дурак» увидят что-то про СВО. «В России нет других мужиков, кроме тех, кто участвует в войне. Значит, это нашего ветерана называют дураком?» Тупейшее мышление.