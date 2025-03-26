Выступление, задержание, пытки. Как комика Артемия Останина преследуют за неудачную шутку
После выступления на сцене продолжительностью в одну минуту молодой стендапер Артемий Останин оказался фигурантом уголовного дела. Его задержали в Беларуси, избили и пытали, а затем передали российским силовикам. Сейчас он находится в московском СИЗО с переломом позвоночника и поврежденным легким. Всё это — из-за шутки, возмутившей Z-блогеров. Корреспондентка «Новой-Европа» Милана Очирова разобралась в деле комика из Ейска.
Минутная шутка
В конце февраля на YouTube вышел 27-й эпизод шоу «Стендап за 60 секунд». Это короткий видеоформат, в котором случайно выбранный ведущим стендап-комик получает ровно одну минуту для выступления. Задача — за 60 секунд полноценно пошутить. Одним из комиков, которого в том выпуске ведущий вытянул жеребьевкой, был малоизвестный стендапер из Ейска Артемий Останин. У него окрашенные в синий цвет борода и дреды и большая татуировка на руке.
Комик выступил с мини-историей о столкновении в московском метро с мужчиной, который потерял ноги и передвигался по метро на каталке. Шутку действительно сложно назвать удачной: на протяжении минуты в зале звучали редкие смешки, в кульминационной части смеялся буквально один человек. Эпизод набрал стандартные для этого шоу 40 тысяч просмотров, а 15 марта дошел до Z-блогеров. «Военкор» Живов, у которого сто тысяч подписчиков в Telegram, написал, что в Москве появился новый стендап-комик, который «задорно шутит про инвалидов ветеранов СВО». Из чего он сделал вывод, что речь в шутке шла именно про ветерана «СВО», неясно, ведь новости о подорвавшихся на минах мирных жителях появлялись и до начала полномасштабной войны в Украине.
Живов призвал своих читателей прийти на следующее выступление Останина и «задать ему вопросы про его творчество». Новый концерт комика должен был пройти уже на следующий день, однако организаторы мероприятия после угроз со стороны Z-блогеров его выступление отменили.
Провластное движение «Зов народа», известное своими доносами на «неблагонадежных» деятелей культуры, тем временем направило к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обращение с требованием дать «правовую оценку» действиям комика. Уже 15 марта СК по Москве возбудил в отношении стендапера уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. В ведомстве уже утвердительно сообщили, что дело связано с «враждебными высказываниями в адрес участника СВО».
Сам Артемий Останин заявил каналу «Осторожно, новости», что не шутил про участников войны в Украине. По словам комика, в его истории говорится про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». «Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил Артемий.
— Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное — вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал, — сказал Останин.
Одна из зрительниц шоу рассказала «Новой-Европа», что ни она, ни друзья, которые присутствовали на выступлении Останина, не восприняли эту шутку так, как Z-общественность.
— В Москве мы все видели колясочников, которые реально уже десятилетиями катаются по метро. Они первые, кто пришел мне в голову. Я не спорю с тем, что шутка дурацкая, но эти блогеры же сами нашли <то>, с чего ущемиться, и ущемились, — говорит девушка. — Сейчас стендап-сообщество в России очень настороженно. Если бы создатели шоу увидели в этой шутке намек на СВОшников, они его в нынешних реалиях вообще не опубликовали бы.
В разговоре с «Новой-Европа» это подтвердил и один из организаторов стендап-концертов в Москве:
— Z-публика офигеет с этого факта, но люди с инвалидностью в нашей стране были и до СВО. Если я сейчас пошучу про это, то они по умолчанию решат, что шутка о ветеранах? Я видел, что они призывают проверить вообще все стендап-выступления в России. Не очень понимаю, чего они этим добьются. Считают себя самыми бедными и незащищенными! Они даже в словах комика «мужик-дурак» увидят что-то про СВО. «В России нет других мужиков, кроме тех, кто участвует в войне. Значит, это нашего ветерана называют дураком?» Тупейшее мышление.
Представители движения «Зов народа» не поверили объяснениям комика о том, что шутка никак не касалась участников «СВО». В комментарии изданию «Подъем» они заявили, что формулировки, прозвучавшие в шутке, вызывают «устойчивые ассоциации» с участниками боевых действий — «будь то Украина, Афганистан или Чечня». По их словам, в монологе не было ни слова о попрошайках или двадцати годах. Даже без привязки к военному контексту, считают в движении, такие высказывания задевают достоинство людей с инвалидностью.
16 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже написала о том, что комика надо привлечь к уголовной ответственности. При этом она допускает, что в конкретно той шутке из «Стендап за 60 секунд» не было заложено тех смыслов, что возмутили Z-общественность, однако даже в таком случае СК «должен его проверить». Мизулина также выложила отрывки и из других выступлений Останина, и в них она всё-таки увидела «дискредитацию армии».
В одном из таких эпизодов комик шутит про чиновников, дарящих матерям погибших на войне мясорубки: «2025 год объявлен годом защитника отечества, поэтому всем матерям, которые потеряли своих сыновей, на СВО мы подарим мясорубки. Логично. Депутаты с чувством юмора у нас теперь оказывается. Ничего себе. В такой стране живем», — шутил Останин в этом выступлении, намекая на недавний случай, когда «Единая Россия» в Мурманской области поздравила с 8 марта матерей погибших участников войны с Украиной, подарив им цветы и мясорубки. Тогда из-за масштабной критики отделение ЕР даже опубликовало видео, в котором одна из матерей благодарит партию за мясорубку, «которая ей, в принципе, нужна».
Пытки
17 марта Артемий Останин пытался выехать из России через Беларусь. Знакомая комика говорит, что в «патовой ситуации» ему казалось, что это его единственный шанс. Но в тот же день его задержали в Минске оперативники белорусского ГУБОПа.
Днем 18 марта отчитался уже и столичный СК: «Главным следственным управлением СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается».
Примечательно, что если ранее СК заявлял, что комик «высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — то после его задержания ведомство скорректировало версию случившегося. Теперь
Останина обвиняют в том, что он «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».
В телеграм-канале «Белорусский силовик» была опубликована фотография Останина после задержания и пыток со стороны местных силовиков. На снимке видно, что у него отстрижены дреды — самая характерная деталь его образа. Также перед передачей комика российским правоохранительным органам белорусские силовики прикрепили на ворот его футболки мясорубку. Телеграм-канал истолковал эту шутку по-своему: «После скандала в сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку, — говорится в телеграм-канале (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.). — Этот нехороший человек в одном из своих стендапов заявил, что матерям бойцов, которые принимают участие в СВО, на 8 марта надо подарить мясорубки».
18 марта СК выложил видео с Останиным; на нём видно, что тот еле передвигается: «Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. Не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения», — сказал стендапер, сидя перед следовательницей.
19 марта в Москве состоялось первое судебное заседание по делу комика. Как сообщала «Медиазона», следователь Акимова заявила, что Останин обвиняется в совершении преступления против конституционного строя и безопасности государства. Она также отметила, что у комика якобы «широкие связи в творческой среде», из-за чего он «может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу».
На судебном заседании адвокат комика Вероника Полякова сообщила, что во время задержания в Беларуси Останин подвергся жестокому обращению: сотрудники местных силовых структур сломали ему ребра и позвоночник. Кроме того, у него диагностирован правосторонний пневмоторакс — в 2014 году он перенес операцию на легком. Несмотря на это, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 27 суток из-за «враждебных комментариев в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».
Позже, 20 марта, член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что перед передачей российским правоохранительным органам белорусские силовики вывезли комика в лес и жестоко избили. Трое сотрудников наносили ему удары дубинками по корпусу и конечностям, также они использовали электрошокер. Стендапер подал официальное заявление в СК с требованием провести проверку. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала телесные повреждения: перелом позвонка, множественные ушибы и ссадины, а также проблемы с дыханием, связанные с травмой легких.
Меркачева выложила фотографию спины Останина, на которой видны следы от ударов полицейской дубинкой. Однако замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич назвал информацию об избиении Останина «ложной», ведь ее «распространяют деструктивные СМИ и интернет-ресурсы»: «При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством», — сказал замминистра.
Сейчас комик находится в СИЗО №7, по словам адвоката, медицинскую помощь ему не оказывают.
После возбуждения уголовного дела в отношении Артемия Останина в Москве стали еще строже цензурировать выступления комиков. Об этом «Новой-Европа» рассказал один из организаторов стендап-концертов. По его словам, заказчики мероприятий требуют от организаторов проверять все материалы выступлений:
— Мне не кажется, что это указка сверху. Просто они перестраховываются. Я несколько дней назад организовывал концерт в Москве, и да, я просил ребят шутить аккуратнее. Никому не нравится ситуация, в которой мы оказались, но жить-то как-то нужно. Не все могут уехать, но работать и зарабатывать хотят все. При этом шоу, в котором участвовал Останин, в принципе сложно цензурировать и контролировать. Организаторы не знают заранее, кто именно будет выступать. На «Стендап за 60 секунд» может прийти буквально любой желающий со своими историями и шутками. По этой причине программа уже оказывалась в новостных сюжетах и до Останина.
Например, летом 2024 года разгорелся скандал вокруг стендаперки Нади Шаклиной. После своего короткого стендап-выступления она сказала со сцены, что работала в Госдуме. На вопрос ведущих о том, как ей удалось туда попасть, она ответила: «Была любовницей губера». Как утверждала комикесса, их отношения с губернатором Михаилом Игнатьевым начались 12 лет назад, когда ей было 20, а ему — 50. Роман длился около полугода. Шаклина подчеркнула, что может открыто говорить об этом сейчас, поскольку Игнатьев скончался.
Также одна из участниц шоу рассказывала, как во время одного из стендап-мероприятий в Москве мужчина в зрительном зале мастурбировал на нее. Девушка тогда вызвала полицию и написала заявление на мужчину. От сотрудников полиции она узнала его имя — он оказался директором крупной телекоммуникационной компании. Дело против него так и не завели.