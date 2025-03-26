Ромео и Джульетта из Лиепаи. Невыдуманная и трагическая история любви

Актриса Анта Клинт (настоящее имя — Анна Йексте), чей родительский дом до сих пор находится в Лиепае на улице Кришьяня Валдемара, 51, в своих воспоминаниях "Тот день не был дождливым" рассказывает: «Другом я считала и ученика коммерческой школы (ныне — Лиепайский морской колледж) Колю Потемкина, жившего по соседству. Мы с Марихене (подруга маленькой Анны, немного старше, соседская девочка) особенно выделяли Колю за то, что он умел играть на фортепиано. Иногда вечерами Марихене брала меня за руку и уводила в сад под окнами Коли — там мы слушали свои первые в жизни концерты. Марихене знала, что чаще всего Коля играет Шопена, и вскоре я тоже научилась распознавать "Прелюдию капель дождя". Если Коля нас замечал, он не сердился, а дружелюбно говорил с нами, улыбался, и мы очень гордились этим знакомством. Почему-то нас сильно задел тот день, когда мы увидели Колю на прогулке с незнакомой девушкой. Марихене знала: это была Элза Фреймане, гимназистка».