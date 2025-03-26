Ромео и Джульетта из Лиепаи. Невыдуманная и трагическая история любви
Иногда достаточно всего одного неравнодушного человека, чтобы мир снова вспомнил почти забытую историю и помог ей прожить еще хотя бы пару сотен лет. Таким человеком стала исследовательница культурной истории Лиепаи Кристине Якобсоне. В рамках совместного проекта Jauns.lv и журнала Latvijas Noklusētā Pagātne публикуется серия материалов о малоизвестных, но значимых событиях прошлого Латвии. Одна из таких историй — трагическая судьба юных Николая и Элзы, которых называют "Ромео и Джульеттой из Лиепаи".
«О лиепайских Ромео и Джульетте я прочитала в книге воспоминаний актрисы Анты Клинт "Тот день не был дождливым", потом в старом Ливском кладбище Лиепаи нашла могилу и сразу написала об этом в своем профиле на Facebook, призвав откликнуться тех, кто хочет помочь привести в порядок захоронение или рассказать что-то о трагическом событии», — говорит Кристине.
С этой публикации началась эпопея, длившаяся более года, после которой руководитель Лиепайского управления кладбищ Майрис Плуксна публично пообещал, что могила Ромео и Джульетты, то есть Николая и Элзы, будет сохранена. Неравнодушные лиепайчане позаботились о цветах у креста, отремонтировали петли калитки и приварили отломанный декоративный элемент, а преподаватель Лиепайской средней школы искусств Валтер Палапс очистил мраморный крест и восстановил высеченные на нем имена — Николай и Элза — и дату их смерти: 10 апреля 1907 года. Кстати, Валтер знает эту могилу с детства — рядом захоронены его бабушка и дедушка, и когда он приходил туда с бабушкой, цветы клались и Николаю с Элзой. Бабушка также знала, что произошло с молодыми людьми.
Актриса Анта Клинт (настоящее имя — Анна Йексте), чей родительский дом до сих пор находится в Лиепае на улице Кришьяня Валдемара, 51, в своих воспоминаниях "Тот день не был дождливым" рассказывает: «Другом я считала и ученика коммерческой школы (ныне — Лиепайский морской колледж) Колю Потемкина, жившего по соседству. Мы с Марихене (подруга маленькой Анны, немного старше, соседская девочка) особенно выделяли Колю за то, что он умел играть на фортепиано. Иногда вечерами Марихене брала меня за руку и уводила в сад под окнами Коли — там мы слушали свои первые в жизни концерты. Марихене знала, что чаще всего Коля играет Шопена, и вскоре я тоже научилась распознавать "Прелюдию капель дождя". Если Коля нас замечал, он не сердился, а дружелюбно говорил с нами, улыбался, и мы очень гордились этим знакомством. Почему-то нас сильно задел тот день, когда мы увидели Колю на прогулке с незнакомой девушкой. Марихене знала: это была Элза Фреймане, гимназистка».
История Коли и Элзы продолжается:
«Окно Коли Потемкина порой было закрыто — он заканчивал последний зимний курс в коммерческой школе, так же как и Элза — в гимназии. Они продолжали дружить, но мать Элзы боялась, что из этой дружбы может вырасти любовь. А любви и бедности мать Элзы не хотела, ведь от игры на пианино еще никто не насытился. Все это рассказала Марихене, а потом еще прошептала мне на ухо: "Ты, наверное, еще не понимаешь, что такое — любовь", — и убежала».
История любви Коли и Элзы заканчивается трагично. Об этом автор книги узнает после возвращения из летней школы. Марихене рассказывает: «Элза окончила школу, и отец собирался увезти ее в другой город. В Лиепае говорили, что там ее собираются выдать замуж. Тогда однажды вечером Коля открыл окно и изо всех сил играл похоронный марш. Его было слышно даже на улице Вилхельмина (сейчас угол улиц Кришьяня Валдемара и Авоту, там жила семья Элзы). Элза, как и в школьные годы, пришла в сад под окна Коли, стояла там с поднятой головой, смело смотрела в глаза всем прохожим. Коля вышел к ней, и, взявшись за руки, они ушли. Спустя мгновение из рощи Рейниса раздались два выстрела. Когда люди туда прибежали, они нашли обоих мертвыми. Было видно, что Коля сначала застрелил Элзу, подложил ей под голову еловую ветку — чтобы ей лучше спалось, — а затем застрелился сам». По предложению Марихене девочки побежали к роще: «Да... На густой траве еще темнели пятна крови, а рядом лежала придавленная, густо ветвистая ель».
Актриса также пишет: «Я много думала о них — об Элзе и Коле. Об их отчаянии и силе. О святости их любви. Они всплывали в моей памяти, когда я на концертах слушала "Прелюдию капель дождя" Шопена. Когда осенью улетали журавли. Когда мне было одиноко. И когда я была благодарна друзьям, не позволившим мне дойти до грани отчаяния».
Посещая родной город, Анта Клинт всегда заходила на могилу Николая и Элзы, чтобы положить цветы.
После того как сюжет о трагически погибших молодых людях в Лиепае показали по Латвийскому телевидению, его в Австралии увидела двоюродная сестра Элзы — Ингрида Гарофали. Она не только финансово поддержала восстановление захоронения, но и уточнила детали истории, которые были известны в семье. А именно — она рассказала Кристине Якабсоне, что на самом деле запрет на брак исходил от семьи Коли, происходившей из рода, связанного с фаворитом Екатерины II — Григорием Потемкиным, и владельцы дома Фрейманы, хоть и разбогатевшие, казались им представителями низшего сословия. Гарофали также знала, что после произошедшего мать Элзы впала в глубокую депрессию и спустя несколько лет покончила с собой, выпрыгнув из окна. ЖЕнщина также похоронена на Ливском кладбище, но в другом месте.
История лиепайских Ромео и Джульетты вызвала в соцсетях бурные обсуждения — как по поводу того, уважаем ли мы и сохраняем свою историю, так и по поводу феномена "кладбищенского туризма" и этической стороны этого события: можно ли место упокоения Николая и Элзы приравнивать, скажем, к могиле Турайдской Розы, куда едут молодожены, ведь это можно истолковать и как романтизацию самоубийства.