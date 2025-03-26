Предоставляется бесплатно, но может сэкономить тысячи евро: латвийцев призывают проверить срок действия карты EVAK

Карта действует три года. В прошлом году государство покрыло расходы на экстренную помощь для 7000 жителей Латвии. Чаще всего люди попадали в больницы в Испании, Германии и Швеции. Общая сумма, потраченная на покрытие их счетов, составила 9 миллионов евро. За предоставленные в другой стране услуги с медицинским учреждением расплачивается NVD Латвийской Республики, а жителю необходимо будет оплатить только долю пациента, если таковая предусмотрена в данной стране.