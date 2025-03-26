Предоставляется бесплатно, но может сэкономить тысячи евро: латвийцев призывают проверить срок действия карты EVAK
EVAK — это пластиковая карта, которую рекомендуется оформить всем, кто путешествует, отправляется в командировку или посещает родственников и друзей за пределами Латвии.
Каждого жителя Латвии, который планирует путешествие по Европе, просят удостовериться в актуальности срока действия его Европейской карты медицинского страхования. Эта карта, выдаваемая Национальной службой здравоохранения (NVD), является гарантией безопасности. Если за рубежом вдруг случится заболеть или получить травму, все экстренные медицинские расходы будут покрыты государством, сообщает Латвийское телевидение.
Маленькая пластиковая карточка, выдаваемая бесплатно, на самом деле может стоить десятки, сотни тысяч евро. «Если что-то случится и потребуется неотложная или необходимая помощь, ее можно будет получить на тех же условиях, что и у местных жителей, а не по прейскуранту платных услуг», — поясняет представитель NVD Эвия Штальберга.
Эта карта подтверждает, что человек социально застрахован в Латвии и, временно пребывая в другой стране Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии или Великобритании, имеет право получить неотложную или необходимую медицинскую помощь на тех же условиях, включая условия оплаты, что и местные жители.
Карта действует три года. В прошлом году государство покрыло расходы на экстренную помощь для 7000 жителей Латвии. Чаще всего люди попадали в больницы в Испании, Германии и Швеции. Общая сумма, потраченная на покрытие их счетов, составила 9 миллионов евро. За предоставленные в другой стране услуги с медицинским учреждением расплачивается NVD Латвийской Республики, а жителю необходимо будет оплатить только долю пациента, если таковая предусмотрена в данной стране.
На сегодняшний день карту EVAK можно оформить и получить лично в Центре обслуживания клиентов NVD в Риге, Елгаве, Кулдиге, Смилтене и Даугавпилсе. Ее также можно заказать удаленно и получить по почте через портал www.eveseliba.gov.lv или отправив подписанное электронное заявление на e-mail nvd@vmnvd.gov.lv.