Медицина - только для декларированных в Латвии?

Планируется создать Национальный фонд медицинского страхования как производную государственную организацию (в настоящее время Национальная служба здравоохранения является учреждением прямого управления) - по аналогии с университетами или Национальным советом по электронным СМИ. Фонд будет отвечать за эффективное управление государственным финансированием - почти два миллиарда евро. Такая модель обеспечит более понятный и прозрачный процесс получения услуг, сократит очереди и повысит качество обслуживания, отметил Книгин. Плюсом является то, что фонд сможет формировать финансовые резервы и оперативно использовать средства прошлых лет. Присутствующие раскритиковали предложенную Минзравом модель, заявив, что управление финансированием должно стать лучше, а не хуже.