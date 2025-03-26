Медицина - только для декларированных в Латвии?
Разработанный Министерством здравоохранения законопроект о финансировании и администрировании здравоохранения предусматривает, что в будущем на здравоохранение будет выделяться не менее 4% ВВП, и эта сумма не должна быть меньше, чем в предыдущем году.
Отраслевые организации призывают выделить на эту сферу 6% средств, сообщает Diena. Планируется также создать Национальный фонд медицинского страхования на базе Национальной службы здравоохранения который будет администрировать медицинские услуги. Эти услуги могут получить жители, задекларированные в Латвии.
В прошлом году насчитывалось почти 13 000 подданных Латвии, которые задекларировали свое место жительства за рубежом, но получили медицинские услуги здесь почти на три миллиона евро. Сумма небольшая, но достаточная, учитывая, что эти люди платят налоги в другой стране, заявил на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.
Депутаты сошлись во мнении, что этот вопрос следует урегулировать в другом законе, поскольку он связан с декларированием и его процедурами. Следовательно, этим вопросом должно заняться Министерство внутренних дел. Также было отмечено, что человек может официально декларироваться по любому адресу, но фактически не проживать по нему.
Планируется создать Национальный фонд медицинского страхования как производную государственную организацию (в настоящее время Национальная служба здравоохранения является учреждением прямого управления) - по аналогии с университетами или Национальным советом по электронным СМИ. Фонд будет отвечать за эффективное управление государственным финансированием - почти два миллиарда евро. Такая модель обеспечит более понятный и прозрачный процесс получения услуг, сократит очереди и повысит качество обслуживания, отметил Книгин. Плюсом является то, что фонд сможет формировать финансовые резервы и оперативно использовать средства прошлых лет. Присутствующие раскритиковали предложенную Минзравом модель, заявив, что управление финансированием должно стать лучше, а не хуже.