Хор Латвийского радио и Sinfonietta Rīga чествуют Петериса Васкса в его 80-летний юбилей

Духовная вертикаль, неизменно присутствующая в музыке Петериса Васкса, ведет слушателя сквозь порой пугающую реальность меняющегося мира — как в советские годы, так и сегодня — и рисует пейзажи латышской души в сердцах людей. Вечная борьба света с тьмой — это сквозная тема всего творчества композитора; говоря о значимом для души каждого человека, он создает для слушателей незабываемое приключение. Особые узы дружбы связывают композитора с Хором Латвийского радио и дирижером Сигвардом Клявой, которых он превозносит как лучших исполнителей своих сочинений.