Хор Латвийского радио и Sinfonietta Rīga чествуют Петериса Васкса в его 80-летний юбилей
Музыка Петериса Васкса широко исполняется и ценится во всем мире, что делает его одним из самых любимых и востребованных современных академических композиторов современности. В рамках двух юбилейных концертов, которые пройдут 16 и 23 апреля, к Хору Латвийского радио под руководством Сигварда Клявы присоединится оркестр Sinfonietta Rīga, чтобы торжественно поздравить композитора, исполнив его красивейшие произведения для хора и оркестра.
Духовная вертикаль, неизменно присутствующая в музыке Петериса Васкса, ведет слушателя сквозь порой пугающую реальность меняющегося мира — как в советские годы, так и сегодня — и рисует пейзажи латышской души в сердцах людей. Вечная борьба света с тьмой — это сквозная тема всего творчества композитора; говоря о значимом для души каждого человека, он создает для слушателей незабываемое приключение. Особые узы дружбы связывают композитора с Хором Латвийского радио и дирижером Сигвардом Клявой, которых он превозносит как лучших исполнителей своих сочинений.
16 апреля, в день рождения композитора, маэстро поздравят в его родном городе Айзпуте — этот концерт можно будет посмотреть в прямом эфире на канале LTV1 по всей Латвии, а также послушать в радиоэфире. Запись концерта проведет международный культурно-музыкальный телеканал «Arte», благодаря которому музыка Петериса Васкса и выступление латвийских музыкантов охватят аудиторию по всему миру.
В свою очередь, 23 апреля в Рижском Домском соборе состоится торжественный концерт, где та же программа будет представлена широкой публике в очном формате. Концерт почтит своим присутствием и сам композитор.
Больше о концертах читайте на сайте www.radiokoris.lv, следите за новостями хора в социальных сетях — Instagram и Facebook: @LatvianRadioChoir