Все само идет в руки: какие знаки зодиака часто получают больше, чем отдают

Мечтательные и тонкие Рыбы умеют оказаться в потоке жизни, в котором многое приходит само. Им часто помогают, выручают, дают «шанс просто попробовать», а потом всё складывается как нельзя лучше. Рыбы не напирают и не спорят — они доверяют миру, а мир часто отвечает им взаимностью.