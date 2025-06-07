Итальянцы назвали ресторан, в котором готовят самую лучшую пиццу в Европе. Это заведение находится не в Италии
Свежий рейтинг от итальянского кулинарного гида 50 Top Pizza пришел к выводу, что лучшую пиццу на континенте подают не в Италии, а в... Великобритании.
Именно лондонскую пиццерию Napoli on the Road, открытую итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе, причем второй год подряд.
Вторая строчка досталась пиццерии Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).
Впрочем, авторы рейтинга отметили, что не стоит удивляться отсутствию итальянских пиццерий в топ-50, поскольку для них будет составлен отдельный рейтинг, который обнародуют 15 июля.
10 лучших пиццерий Европы в 2025 году
1. Napoli on the Road (Лондон, Великобритания);
2. Baldoria (Мадрид, Испания);
3. Via Toledo (Вена, Австрия), Sartoria Panatieri (Барселона, Испания);
4. 50 Kalò (Лондон, Великобритания);
5. IMperfetto (Пюто, Франция);
6. Pizza Zulu (Фюрт, Германия);
7. Nea (Амстердам, Нидерланды);
8.Fratelli Figurato (Мадрид, Испания);
9. Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия);
10. Forno d’Oro (Лиссабон, Португалия).
Ранее мы сообщали о том, что иностранцы в Италии почти всегда нарушают два жестких правила в местных ресторанах.