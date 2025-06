Итальянцы назвали ресторан, в котором готовят самую лучшую пиццу в Европе. Это заведение находится не в Италии

1. Napoli on the Road (Лондон, Великобритания);

2. Baldoria (Мадрид, Испания);

3. Via Toledo (Вена, Австрия), Sartoria Panatieri (Барселона, Испания);

4. 50 Kalò (Лондон, Великобритания);

5. IMperfetto (Пюто, Франция);

6. Pizza Zulu (Фюрт, Германия);

7. Nea (Амстердам, Нидерланды);

8.Fratelli Figurato (Мадрид, Испания);

9. Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия);

10. Forno d’Oro (Лиссабон, Португалия).