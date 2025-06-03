В гости к ним лучше не проситься: знаки зодиака, которые ненавидят пускать людей в свою жизнь

Скорпионы не просто замкнуты — они интуитивно чувствуют, кто пытается проникнуть слишком глубоко. Эти люди терпеть не могут поверхностных разговоров и притворства. Доверие у них — как бриллиант, редко встречается и стоит очень дорого. Даже если вы давно знакомы, это вовсе не значит, что вы знаете настоящего Скорпиона. А уж в их душевную «гостиную» попадают единицы — по предварительной проверке.