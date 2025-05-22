Ревность портит все! Знаки зодиака, которые склонны контролировать каждый шаг партнера

Телец любит стабильность, надежность и понятные границы. Отношения для него — это территория, которую нужно оберегать. Он может быть удивительно ласковым и щедрым, пока чувствует себя уверенно. Но стоит появиться хоть малейшему подозрению — начинается контроль: где ты, с кем ты, когда вернешься? Он не кричит и не устраивает сцен, но может ограничивать свободу так тонко, что сначала это даже кажется заботой.