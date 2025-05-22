Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.
Телец
Возможно вы просто не понимаете, что происходит, потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши - вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию..
Близнецы
Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
Рак
Вы настолько переполнены разнообразными ресурсами, что стали взрывоопасны. День обещает быть очень плодотворным, если вам, конечно, удастся не взорваться уже утром.
Лев
Сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись. Зажмурьтесь и задержите дыхание - не дай бог спугнуть.
Дева
Сегодня не вы будете подчиняться законам природы - она будет подчиняться вашим. Сотворите что-нибудь хорошее, пожалуйста.
Весы
Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свобода все-таки существуют и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете?
Скорпион
Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.
Стрелец
Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
Козерог
Сегодня вы - лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
Водолей
Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.
Рыбы
Сегодня у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.