Мастера изворотливости: знаки зодиака, которые всегда выйдут сухими из воды

Близнецы — прирожденные коммуникаторы. Они умеют говорить то, что нужно, и тогда, когда это особенно выгодно. Их дар менять маски и подстраиваться под собеседника позволяет им лавировать даже в самых щекотливых ситуациях. Они легко выходят из конфликтов, зачастую так, что их даже начинают жалеть. Если беда рядом, Близнецы либо сделают вид, что их там вообще не было, либо убедят всех, что это была чья-то гениальная шутка.