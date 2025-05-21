Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.
Телец
Сегодняшний день нельзя считать удачным для разного рода соревнований. Лучше посвятить его самосовершенствованию.
Близнецы
Коллектив - великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.
Рак
Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
Лев
Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет - вы будете правы, а это главное.
Дева
Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?
Весы
Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных, возможно, что приспособится к ним будет не так уж и сложно.
Скорпион
Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.
Стрелец
Этот день должен быть осиян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового - пеняйте на себя.
Козерог
Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
Водолей
Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.
Рыбы
Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, и время-то тратить жалко.