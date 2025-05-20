Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.
Телец
Попробуйте сегодня что-нибудь новенькое, все равно в какой области, а можно во всех сразу. Вдруг что путное получится?
Близнецы
Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.
Рак
Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим.
Лев
Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Дева
Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
Весы
Не старайтесь найти причину для печали - не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить.
Скорпион
Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятьями, он может напугаться и убежать. Обидно будет...
Стрелец
Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
Козерог
Постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.
Водолей
Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.
Рыбы
Сегодня вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балует, так зачем же давать поблажки окружающим?