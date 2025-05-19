Деньги для них - главное: самые меркантильные знаки зодиака

Девы не демонстрируют свою меркантильность открыто, но у них все просчитано до копейки. Они замечают, кто платит, кто тянет, а кто пользуется чужой щедростью. Вопросы бюджета, экономии и финансовой выгоды — их стихия. Дева не станет вступать в отношения, если чувствует, что на ней будут ездить. Это не скупость — это трезвый расчет. Для Девы важно, чтобы союз был взаимовыгодным и сбалансированным.