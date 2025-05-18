5 продуктов питания полностью исключены из меню британской королевской семьи. Их повар рассказала, почему

Два других запрещенных продукта в доме Манкрофтов, а также при визитах королевской семьи, были еще более неожиданными — репа сорта swede и нарезанная кубиками морковь. Что касается моркови, запрет касался именно способа подачи: цельные молодые морковки были вполне приемлемы для пикников аристократов. Репа же сорта swede оказалась под запретом из-за своей связи с кормом для животных — она находилась в самом низу «иерархии овощей», которую Аннабел изучила на собственном опыте, обслуживая британскую элиту.