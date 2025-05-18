5 продуктов питания полностью исключены из меню британской королевской семьи. Их повар рассказала, почему
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Не пора ли нам, аристократам, перекусить?
Стиль жизни

5 продуктов питания полностью исключены из меню британской королевской семьи. Их повар рассказала, почему

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Быть аристократом — значит есть все, что душе угодно? Вы ошибаетесь: существуют продукты, которым не место за королевским столом.

44-летняя Аннабел Бауэр, работавшая у лорда Бенджамина Манкрофта и его жены леди Эммы, рассказала, что пять видов продуктов были полностью запрещены во время приемов пищи. Шеф-повар из Южной Австралии, готовившая для принцев Уильяма и Гарри, когда те были детьми и гостили в поместье Манкрофтов в Глостершире, заявила, что любые полуфабрикаты или фастфуд в аристократической кухне считались неприемлемыми.

Запрет на фастфуд, по словам Аннабел, был связан не столько с заботой о здоровье, сколько с имиджем класса. Богатые, маслянистые блюда пользовались популярностью у ее клиентов, но «еда глубокой прожарки считалась довольно низкосортной». 

Еще одним странным исключением из меню оказалось рубленое или нарезанное мясо, рассказала она в интервью MailOnline. Этот ингредиент, широко используемый в таких британских блюдах, как пастуший пирог (shepherd's pie) и деревенский пирог (cottage pie), считался представителями высшего общества «мясом низшего сорта».

«Рибай, филе говядины или большой кусок вырезки — это допустимо, — объяснила Аннабел. — Но фарш или нарезанное мясо никогда бы не подали. Это мясо низшего сорта. Его можно было дать только детям или использовать для еды персонала».

Два других запрещенных продукта в доме Манкрофтов, а также при визитах королевской семьи, были еще более неожиданными — репа сорта swede и нарезанная кубиками морковь. Что касается моркови, запрет касался именно способа подачи: цельные молодые морковки были вполне приемлемы для пикников аристократов. Репа же сорта swede оказалась под запретом из-за своей связи с кормом для животных — она находилась в самом низу «иерархии овощей», которую Аннабел изучила на собственном опыте, обслуживая британскую элиту.

«Swede — это кормовая репа, — сказала она. — Однажды я приготовила пюре из этой репы с карамелизованным луком. Один из членов семьи подошел и сказал мне: “Ты не можешь это подавать. Это корм для скота”».

Несмотря на строгие правила по части угощений для высокопоставленных гостей, меню на мероприятиях под открытым небом, организуемых лордом Манкрофтом — таких как поло или охота, где обычно присутствовали члены королевской семьи, — придерживалось британской классики. «Они любят сэндвич с ветчиной и сыром или классический с курицей, — рассказала Аннабел. — Конечно, используется свежий белый хлеб высшего качества, а сверху кладется отварная курица, майонез, лимон и травы».

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