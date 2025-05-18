Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите - не дай Бог, начнут проверять.
Телец
Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.
Близнецы
Не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.
Рак
Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.
Лев
Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
Дева
На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.
Весы
Сегодняшний день не должен принести никаких случайностей. Если что-то покажется вам неожиданным, значит, вы проглядели предпосылки этого события.
Скорпион
Займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
Стрелец
Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
Козерог
Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.
Водолей
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Рыбы
Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности - ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.