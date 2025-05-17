Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах - вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
Телец
Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
Близнецы
Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничегонеделании.
Рак
Сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
Лев
Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
Дева
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
Весы
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
Скорпион
Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
Стрелец
Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и, чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
Козерог
Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.
Водолей
Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.
Рыбы
Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.