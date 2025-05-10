Старые души и молодые духом: сколько жизней прожил твой знак зодиака?

Овен приходит в мир как первопроходец. Душа молодая, страстная, нетерпеливая. Это энергия перворожденного: "Я здесь, я живу, я хочу!" Овны не рефлексируют, они действуют. Им не нужно объяснять — они всё попробуют сами, часто впервые. Это душа, только что вырвавшаяся из вечности в плоть.