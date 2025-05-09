Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.
Телец
Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
Близнецы
Избегайте соблазна произнесения сакраментальной фразы "я же говорил", даже если вы действительно говорили. Люди имеют право совершать ошибки.
Рак
Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.
Лев
То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
Дева
Сегодняшний день нужно провести вдвоем. А с кем - выбирать вам. Выберете правильно - запомните этот день надолго.
Весы
Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
Скорпион
Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Стрелец
Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.
Козерог
Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
Водолей
Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе - тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.
Рыбы
Сегодня, задавшись каким-то вопросом, вам придется попотеть, выясняя истину. Возможно, кому-то очень не с руки ваше любопытство.