Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
Телец
Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако, умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
Близнецы
Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать, какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.
Рак
Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину - действуйте.
Лев
Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".
Дева
Пытаться управлять событиями, конечно, можно. Но вот сегодня, например, день для этого ну совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте.
Весы
Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
Скорпион
Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
Стрелец
Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.
Козерог
Сегодня все вами сказанное будет иметь весьма далеко идущие последствия. Относитесь к своим словам серьезнее.
Водолей
Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
Рыбы
Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.