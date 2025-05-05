Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
Телец
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
Близнецы
Нельзя все время говорить "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
Рак
Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.
Лев
Сегодня вы сможете совершить маленькое чудо, надо только очень захотеть. Только не надо под ним подписываться, это сведет на нет всю прелесть содеянного. А люди сами догадаются, кто это сделал.
Дева
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Весы
Этот день стоит начать как можно раньше. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня, так не упускать же возможности, валяясь в постели до часу.
Скорпион
Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
Стрелец
Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.
Козерог
Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
Водолей
Сегодня вам, скорее всего, придется делать вид, что вы понимаете все происходящее, и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить, поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.
Рыбы
Внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем кидаться им на помощь. Вам следует экономнее расходовать свою энергию - сегодня ее будет не слишком много.