Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
Телец
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы. Все остальное вам будет обеспечено.
Близнецы
Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Рак
Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.
Лев
Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами - это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.
Дева
Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.
Весы
На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
Скорпион
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Стрелец
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.
Козерог
Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня - это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.
Водолей
Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.
Рыбы
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.