Знаки зодиака, которые склонны к психическим заболеваниям

Раки известны своей эмоциональной глубиной и привязанностью к близким. Они сильно переживают любое предательство, разрыв отношений или утрату. Склонность "носить всё в себе" может вызывать хроническую тревожность, депрессивные состояния и даже психосоматические расстройства. Ракам важно учиться говорить о своих чувствах и не замыкаться в себе.