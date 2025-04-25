Знаки зодиака и их главные кармические уроки - что надо понять каждому

Кармический урок: отпускание и доверие переменам.

Телец — знак стабильности, но судьба периодически выбивает у него землю из-под ног. Всё, к чему он привязывается слишком сильно, может быть отнято. Это не кара — это урок: держаться за себя, а не за материальное.