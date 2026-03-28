В Вентспилсе готовят особый концерт с музыкой де Фальи, Калсонса и Васкса
13 мая в концертном зале Латвия прозвучит программа, в которой встретятся сразу три ярких музыкальных мира — испанская экспрессия Мануэля де Фальи, глубокая эмоциональность Ромуальда Калсонса и узнаваемое, светлое звучание Петериса Васкса.
13 мая в 19:00 в концертном зале Латвия прозвучит концерт, в котором объединятся три разных музыкальных мира — Мануэля де Фальи, Ромуалда Калсонса и Петериса Васкса. На сцену выйдут скрипачка Элина Букша, кларнетист Эдмундс Алтманис, сопрано Катрина Паула Фелсберга и Вентспилсский камерный оркестр под управлением Айгара Мери. Ведущей вечера станет музыковед и ведущая Latvijas Radio 3 Klasika Лиене Яковлева.
В программе — яркие произведения XX и XXI веков: от темпераментных испанских мелодий до глубокого и эмоционального латвийского звучания.
Прозвучат Семь испанских народных песен де Фальи, Концерт для кларнета и камерного оркестра Калсонса, а также одно из самых известных произведений Васкса — концерт для скрипки и струнного оркестра Дальний свет. Это сочинение впервые прозвучало в исполнении Гидона Кремера и Kremerata Baltica на Зальцбургском фестивале в 1997 году.
Организаторы обещают музыкальное путешествие, в котором встретятся разные эпохи, настроения, виртуозность и сильная эмоциональная выразительность.
Концерт организует Kurzemes filharmonija при поддержке самоуправления Вентспилса и Фонда культурного капитала. Билеты можно приобрести в кассе концертного зала Латвия, в точках Biļešu paradīze и онлайн.