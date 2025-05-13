Группа "Би-2" - в числе хедлайнеров воскресного вечера фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

Уже более 20 лет "Би-2" развивает уникальный формат выступлений с симфоническими оркестрами. В результате этой работы были записаны четыре студийных альбома, созданных при участии ведущих мировых звукорежиссеров и записанных на легендарных студиях. Симфонический рок в исполнении "Би-2" — это нечто большее, чем концерт: это аудиовизуальное шоу, глубоко затрагивающее эмоции каждого зрителя.