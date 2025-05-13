Группа "Би-2" - в числе хедлайнеров воскресного вечера фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале
Воскресный вечер 27 июля на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025 обещает быть ярким, насыщенным и наполненным энергией. На сцену концертного зала "Дзинтари" вновь выйдет любимая зрителями группа "Би-2" с эксклюзивной живой программой.
Это долгожданная встреча как для преданных поклонников коллектива, так и для самих организаторов фестиваля. "Би-2" станет одной из ключевых групп в насыщенной программе вечера, где выступят артисты из разных стран и жанров, создавая настоящую кульминацию музыкального праздника.
Группа "Би-2", основанная в 1985 году в Бобруйске (Республика Беларусь), на протяжении десятилетий сохраняет верность своему узнаваемому звучанию и продолжает развиваться, оставаясь одной из самых влиятельных альтернативных рок-групп в русскоязычном пространстве. Их концерты — это всегда многослойное музыкальное переживание, наполненное эмоциями, которое покоряет тысячи слушателей по всему миру.
Уже более 20 лет "Би-2" развивает уникальный формат выступлений с симфоническими оркестрами. В результате этой работы были записаны четыре студийных альбома, созданных при участии ведущих мировых звукорежиссеров и записанных на легендарных студиях. Симфонический рок в исполнении "Би-2" — это нечто большее, чем концерт: это аудиовизуальное шоу, глубоко затрагивающее эмоции каждого зрителя.
В 2024 году выступление группы "Би-2" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala вызвало бурные овации и стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. В этом году у зрителей снова будет возможность увидеть коллектив на сцене "Дзинтари" — с новой программой, свежими акцентами и той же неподдельной харизмой.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который в 2025 году пройдёт с 25 по 27 июля, с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля. Дополнительная информация: +371 26645333.