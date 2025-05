Звезды альтернативной музыки из Латвии и других стран будут звучат на сцене Межапарка

13 июня:

• 16:00 - Marija Luīze Meļķe, Edgars Rubenis

• 17:00 - Nova Koma

• 18:00 - DZ

• 19:00 - Dzeltenie Pastnieki

• 20:00 - Bel Tempo

• 21:00 - Juuk

• 22:00 - Of The Wand and The Moon (Дания)

• 23:00 - Harakiri for the Sky (Австрия)

• 00:30 - The 3rd and the Mortal (Норвегия)

• 02:00 - Vėlių Namai (Литва)