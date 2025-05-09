Звезды альтернативной музыки из Латвии и других стран будут звучат на сцене Межапарка
12 и 13 июня 2025 года легендарная Большая эстрада в Межапарке впервые превратится в пульсирующий эпицентр альтернативной музыки. Ожидается мощная и многогранная программа, которая впечатлит как опытных поклонников концертов, так и новых слушателей, а также семьи, ищущие необычные культурные впечатления. В эти два дня можно будет насладиться не только уникальными музыкальными путешествиями, но и погрузиться в театральные перформансы, ритмы современного танца и самые яркие проявления независимой культуры.
Музыкальную программу украсят “Eivør” с Фарерских островов, чья гипнотизирующая северная энергия находит отклик у слушателей по всему миру, авангардные представители британского пост-панка “Maruja”, французское стоунер-рок трио “Mars Red Sky”, “The 3rd and the Mortal” из Норвегии, воссоединяющиеся в оригинальном составе впервые за 30 лет, “Of The Wand & The Moon” из Дании, соседи из Литвы “Vėlių Namai” и Эстонии “Kannabinõid”, а также ряд других выдающихся артистов из Латвии и зарубежья.
Большая эстрада в межапарке как экосистема
«На фестивале важно подчеркнуть и само пространство, в котором он проходит. Территория мероприятия охватит Большую эстраду Межапарка, где разместятся две музыкальные сцены с программами в разных стилях и артистами. В зелёной зоне среди сосен вокруг эстрады будут установлены шатры и площадки для спектаклей, перформансов, пленэров и других активностей. “Ecosystemic” - это событие во времени и пространстве, которое отдаёт дань искусству, вдохновению и соединяет человека с природой на окраине Риги», - рассказывают организаторы из Объединения культуры Северной Риги.
Музыкальная программа
12 июня:
• 18:00 - DJ Krankenwagen
• 19:00 - Dzelzs Vilks
• 20:00 - Nielslens Lielsliens
• 21:00 - Maruja (Великобритания)
• 22:15 - Eivør (Фарерские острова)
• 23:00 - Mars Red Sky (Франция)
• 00:45 - Kannabinõid (Эстония)
13 июня:
• 16:00 - Marija Luīze Meļķe, Edgars Rubenis
• 17:00 - Nova Koma
• 18:00 - DZ
• 19:00 - Dzeltenie Pastnieki
• 20:00 - Bel Tempo
• 21:00 - Juuk
• 22:00 - Of The Wand and The Moon (Дания)
• 23:00 - Harakiri for the Sky (Австрия)
• 00:30 - The 3rd and the Mortal (Норвегия)
• 02:00 - Vėlių Namai (Литва)
Богатая культурная программа для всей семьи
На специально обустроенной территории состоятся театральные постановки, танцевальные и движенческие перформансы, а также интерактивные творческие мастер-классы. Независимая культура раскроется здесь во всём своём разнообразии, предлагая что-то интересное каждому. Фестиваль будет также дружелюбен к семьям - в пятницу выступят ученики Школы рок-музыки Эрнеста Либиеша с программой, подготовленной специально для фестиваля, а затем можно будет насладиться спектаклями Лиепайского театра кукол и Латвийского театра кукол.
"Ecosystemic" - больше, чем просто музыка
Это приглашение создавать новые культурные традиции в Межапарке, встречаться с единомышленниками, делиться опытом и вместе праздновать свободу творчества!
Билеты и скидки
Билеты доступны во всех кассах и на сайте SIA “Biļešu Paradīze”: www.ej.uz/ecosystemic
Предусмотрены специальные цены для семей с детьми, студентов и других групп посетителей.
Дополнительная информация
Последние новости о программе, артистах и других обновлениях - на официальном сайте фестиваля, в соцсетях Большой эстрады Межапарка и на Instagram-странице “Ecosystemic”.