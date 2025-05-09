Звезды альтернативной музыки из Латвии и других стран будут звучат на сцене Межапарка

«На фестивале важно подчеркнуть и само пространство, в котором он проходит. Территория мероприятия охватит Большую эстраду Межапарка, где разместятся две музыкальные сцены с программами в разных стилях и артистами. В зелёной зоне среди сосен вокруг эстрады будут установлены шатры и площадки для спектаклей, перформансов, пленэров и других активностей. “Ecosystemic” - это событие во времени и пространстве, которое отдаёт дань искусству, вдохновению и соединяет человека с природой на окраине Риги», - рассказывают организаторы из Объединения культуры Северной Риги.