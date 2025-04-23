Национальный театр приглашает на "Мятежную Ригу": страсти XVI века в новой постановке Клавса Меллиса

Режиссер Клавс Меллис выделяет темы спектакля и подтверждает их актуальность: "Роман "Мятежная Рига" невероятно театрален — в нем есть множество сюжетных поворотов в духе мыльной оперы: месть, предательство, сожжение ведьм, вызовы духов и даже заговор близнецов, а также колоритный исторический фон. У меня есть подозрение, что Календарные беспорядки симптоматичны для нашей ментальности. Ясно, что протест рижан по поводу смены календаря был вызван как давним недовольством вседозволенностью городского совета, так и тем, что в новом календаре они увидели угрозу своей лютеранской вере. Однако в нашем спектакле Календарные беспорядки служат наивно буквальным символом неспособности договориться о том, стоит ли жить прошлым или будущим".