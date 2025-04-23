Национальный театр приглашает на "Мятежную Ригу": страсти XVI века в новой постановке Клавса Меллиса
В Латвийском Национальном театре создается новый спектакль "Мятежная Рига"("Dumpīgā Rīga"), вдохновленный историческим романом прозаика Рутку Тевса. Режиссер Клавс Меллис интерпретирует этот сюжет в жанре музыкального спектакля, привлекая широкий актерский ансамбль, хор мальчиков Рижского Домского собора и других музыкантов.
"В этом произведении есть все, что нужно латвийскому театральному зрителю — неудивительно, ведь Рутку Тевс был неразрывно связан с театром Dailes: здесь есть и элементы криминальной драмы, и любовная интрига, и познавательные исторические факты, и невероятные превращения — вплоть до перепутанных тел и алхимических опытов. Действие происходит весной 1582 года во время Календарных беспорядков, когда у рижан было свое мнение относительно европейских порядков. В легком жанре музыкального спектакля режиссер предлагает взглянуть на особенности национального характера тогда и сейчас", — говорится в аннотации спектакля.
Рутку Тевс, настоящее имя Арвед Михелсонс, известен сегодня как разносторонний автор, был актером и играл на сцене Латвийского Национального театра. Его псевдоним возник после первой роли — Рутку Тевс — в спектакле "Впредь буду умнее". Роман "Мятежная Рига" написан в 1930 году и повествует о событиях в Риге конца XVI века. Его самая известная книга о Риге — роман "Три чертовых слуги", изданный в 1935 году, который в 1970-х был экранизирован в фильмах "Чертовы слуги" и "Чертовы слуги в Чертовой мельнице".
Режиссер Клавс Меллис выделяет темы спектакля и подтверждает их актуальность: "Роман "Мятежная Рига" невероятно театрален — в нем есть множество сюжетных поворотов в духе мыльной оперы: месть, предательство, сожжение ведьм, вызовы духов и даже заговор близнецов, а также колоритный исторический фон. У меня есть подозрение, что Календарные беспорядки симптоматичны для нашей ментальности. Ясно, что протест рижан по поводу смены календаря был вызван как давним недовольством вседозволенностью городского совета, так и тем, что в новом календаре они увидели угрозу своей лютеранской вере. Однако в нашем спектакле Календарные беспорядки служат наивно буквальным символом неспособности договориться о том, стоит ли жить прошлым или будущим".
Клавс Меллис — не только режиссер, но и автор драматургической адаптации и текстов песен. Спектакль создается в сотрудничестве с широкой творческой командой: сценограф Аустра Сникере, художник по костюмам Берта Вилипсоне, композитор Эрнестс Мединьш, хореограф Рамона Галкина, художник по свету Янис Сникерс, вокальный консультант Анния Путниня.
Билеты доступны в кассах Biļešu paradīze и на сайте. Премьера — 30 апреля. Ближайшие показы: 2, 7, 8, 13, 14 и 21 мая.