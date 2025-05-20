Шок в музыкальных кругах Латвии! Донс судится с коллегой из-за денег

«Спор в основном касается распределения доходов от стриминга. Я был соавтором, продюсером и зарегистрированным держателем прав на многие песни Артура, но до сих пор не получал вознаграждение как продюсер фонограммы. Я пытался решить этот вопрос в личной беседе, но, к сожалению, это привело к судебному разбирательству. Инициатива исходила от Артура, что стало неожиданностью, но я уважаю его выбор пойти этим путем, — объяснил грядущий процесс Каспар Ансонс в интервью журналу Kas Jauns, добавив: — Я уверен, что правда восторжествует. Возможно, этот случай поможет обратить внимание на важные темы во всей музыкальной индустрии Латвии — на должное признание соавторов и продюсеров, на справедливое распределение доходов и на то, насколько важно осознавать как свои права, так и обязанности перед коллегами».