Шок в музыкальных кругах Латвии! Донс судится с коллегой из-за денег
Так бывает в жизни – создав вместе множество прекрасных песен, Артур Шингирей, известный как Донс, и продюсер Каспар Ансонс теперь не могут договориться об авторских правах!
На следующей неделе Рижский городской суд в первой инстанции гражданского процесса рассмотрит иск Артура Шингирея к Каспару Ансонсу о «признании смежных прав (прав продюсера фонограммы) и возложении обязательств». Донс и Каспар Ансонс сотрудничали долгие годы: Ансонс продюсировал не один хит Донса и нередко был соавтором музыки и текстов. Но, похоже, этому успешному тандему пришел конец — творческие люди не смогли договориться о распределении доходов от авторских прав, и теперь спор предстоит решать в суде.
«Спор в основном касается распределения доходов от стриминга. Я был соавтором, продюсером и зарегистрированным держателем прав на многие песни Артура, но до сих пор не получал вознаграждение как продюсер фонограммы. Я пытался решить этот вопрос в личной беседе, но, к сожалению, это привело к судебному разбирательству. Инициатива исходила от Артура, что стало неожиданностью, но я уважаю его выбор пойти этим путем, — объяснил грядущий процесс Каспар Ансонс в интервью журналу Kas Jauns, добавив: — Я уверен, что правда восторжествует. Возможно, этот случай поможет обратить внимание на важные темы во всей музыкальной индустрии Латвии — на должное признание соавторов и продюсеров, на справедливое распределение доходов и на то, насколько важно осознавать как свои права, так и обязанности перед коллегами».
Донс, который сейчас работает над новым альбомом, комментирует ситуацию куда сдержаннее, отметив лишь: «Жизнь — интересная вещь: случаются события, о которых ты и представить себе не мог, что они вообще возможны. Но они, как оказалось, возможны! Просто у нас с Каспаром по этому вопросу разные мнения, каждый считает, что прав. Поэтому — пусть решает суд».