В кино воевал, а в жизни - не захотел: молодого российского актера отправят в армию - откосить не вышло
Актер Глеб Калюжный, известный своими ролями в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки-3" и "Трудные подростки", после обвинений в попытках уклонения начнет срочную службу в российской армии в конце мая.
Об этом сообщил его агент, который также отметил, что пока неизвестно, в каком роде войск будет служить актер. СМИ сообщают, что он обратился с просьбой быть направленным в оркестровые войска.
Еще в начале марта 26-летний Глеб Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Актер, который не имел законных оснований для получения отсрочки, не явился на вызов военкомата и изменил адрес проживания. После предварительной проверки и многократной отправки повесток, Калюжный так и не появился в военкомате, что привело к возбуждению уголовного дела с возможным наказанием до двух лет лишения свободы.
Через месяц после возбуждения уголовного дела стало известно, что Калюжный получил отсрочку от армейской службы до мая, чтобы завершить работу над текущими кинопроектами, в том числе над фильмом о добровольце, участвовавшем в боях в Мариуполе.