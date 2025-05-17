В кино воевал, а в жизни - не захотел: молодого российского актера отправят в армию - откосить не вышло

Еще в начале марта 26-летний Глеб Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Актер, который не имел законных оснований для получения отсрочки, не явился на вызов военкомата и изменил адрес проживания. После предварительной проверки и многократной отправки повесток, Калюжный так и не появился в военкомате, что привело к возбуждению уголовного дела с возможным наказанием до двух лет лишения свободы.