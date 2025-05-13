Советы шеф-повара о том, когда пора менять сковородки и кастрюли

Дэниел Модлин, бывший редактор издания Food & Wine, считает, что домашним поварам не стоит тратить слишком много денег на кухонную посуду. «Они должны инвестировать в тот набор кухонной посуды, который они могут себе позволить, не тратя лишнего, с учетом того, как часто они готовят, — сказал HuffPost он. — Дорогой набор из титана и нержавеющей стали не нужен тем, кто готовит редко. Если у них есть опасения по поводу тефлона, чугунные сковородки — отличная альтернатива. Следить за распродажами поможет сэкономить деньги, а для тех, у кого ограниченный бюджет...»