Как правильно засолить форель в домашних условиях: простой и проверенный рецепт

Промойте филе под холодной водой и аккуратно обсушите бумажными полотенцами. Проверьте, чтобы не осталось костей — удалите пинцетом при необходимости. Смешайте соль и сахар в миске. При желании добавьте немного черного перца. Натрите рыбу этой смесью со всех сторон, особенно тщательно — со стороны мякоти. Добавьте по желанию ломтики лимона и веточки укропа сверху на филе — они придадут тонкий аромат, но не перебьют вкус самой рыбы.