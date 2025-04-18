Как помыть окна после зимы: советы и лайфхаки для идеального блеска

Если у вас есть москитные сетки — их тоже важно почистить.

Снимите их, промойте в душе или ванне с теплой водой и мягким моющим средством, просушите и установите обратно.

Если сетка несъемная — можно воспользоваться пылесосом с мягкой насадкой.