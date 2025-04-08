Что можно и чего нельзя делать с прахом умершего? Можно ли развеять его в море или лесу?
Обязательно ли хоронить прах умершего человека на кладбище или в колумбарии? Можно ли развеять прах на природе, в море, во дворе дома или в общественном месте? В разных странах действуют разные практики и правила. Издание “Likums un Taisnība” объясняет, как это регулируется в Латвии.
Кремация в Латвии становится все более популярной — почти треть усопших кремируется. Поэтому у многих родственников возникает вопрос, что можно и что нельзя делать с прахом. В Латвии нет единого государственного закона, который подробно регламентирует места и порядок развеивания праха. Сам процесс кремации регулируется постановлением Кабинета министров №600 "Правила о кремации", где определен порядок проведения кремации и хранения праха, но не установлены конкретные нормы по его развеиванию.
Законодательство не регулирует развеивание праха
Создание и содержание кладбищ находится в компетенции самоуправлений, и они могут издавать обязательные правила, регулирующие порядок захоронений на своей территории. Например, в Риге действующие правила предусматривают, что урну с прахом умершего можно захоронить в могиле или поместить в нишу колумбария. При этом может потребоваться заплатить за захоронение (чаще в городах), в то время как в сельской местности это может быть бесплатно. Также необходимо уведомить местную администрацию кладбища или его смотрителя, чтобы зарегистрировать место захоронения.
Так как нет четкого регулирования по развеиванию праха, на практике оно осуществляется довольно широко — с учетом воли усопшего или его родственников, соблюдая при этом нормы этики и требования охраны окружающей среды. В данном случае можно опереться на общее демократическое правило: что не запрещено — то разрешено. Тем не менее, чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется проконсультироваться с соответствующим самоуправлением, службами ритуальных услуг или владельцем частной территории относительно конкретных норм и рекомендаций по развеиванию праха.
Следует также учитывать, что религиозные организации могут иметь свои стандарты относительно обращения с прахом. Например, Ватикан издал инструкцию, запрещающую католикам развеивать прах на природе или хранить его дома, подчеркивая, что прах должен быть захоронен в освященном месте — на кладбище или в крипте.
Прах не является вредным
После кремации прах человека на самом деле не является “пеплом” в обычном смысле, как, например, зола от сгоревшего дерева. Процесс кремации проходит при очень высокой температуре (около 760–980°C), в результате чего мягкие ткани полностью испаряются, и остаются лишь фрагменты костей и минеральные остатки, которые встречаются в природе. Они напоминают мелкий порошок или гранулы светло-серого цвета. Объем праха взрослого человека составляет примерно 1,4–3,6 литра, а вес — от 1,5 до 4 кг (в зависимости от телосложения и плотности костей).
Прах после кремации не представляет опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Он не токсичен — высокая температура уничтожает все органические соединения, включая бактерии и вирусы. Он не радиоактивен — даже если усопшему проводилась лучевая терапия, радиоактивность в процессе кремации исчезает. Он не содержит биологически активных веществ, способных нанести вред здоровью.
Чтобы развеивание праха было экологичным, его рекомендуется рассеивать на широкой территории, а не концентрировать в одном месте. Следует избегать развеивания в водоемах, если это противоречит местным правилам. Если прах закапывается в землю, его желательно смешать с почвой или компостом, чтобы не нарушать pH-баланс почвы. В целом, в малых количествах прах не вреден для природы — его развеивание может быть как экологичным, так и символически значимым действием.
Развеивание праха в других странах
Порядок развеивания праха после кремации регулируется по-разному в зависимости от страны, региона и местных правил.
Великобритания — развеивание праха допускается почти везде при наличии разрешения владельца земли. Популярные места: море, горы, сады, кладбища, спортивные стадионы (с разрешения). В Темзе и других водоемах это разрешено, но рекомендуется уведомить местные органы.
Германия — строгие ограничения. Прах должен быть захоронен в урне на кладбище. Лишь в некоторых федеральных землях допускается развеивание на природе по особому разрешению.
Франция — развеивание на природе разрешено, но запрещено хранить урну дома. При развеивании место должно быть зарегистрировано в мэрии. Запрещено развеивать прах в общественных местах или водоемах.
Испания — в некоторых регионах допускается развеивание в море, но в городских и общественных местах это запрещено. В Барселоне и Мадриде нельзя развеивать прах в парках и городских районах.
Италия — с 2001 года допускается развеивание праха, но при соблюдении строгих условий, как правило, с разрешения местных властей. Хранение урны дома разрешено, если это было волей умершего.
США — законы различаются в каждом штате, но в целом довольно либеральны. В национальных парках можно развеивать прах, получив разрешение. В море можно развеивать на расстоянии не менее 3 миль от берега. На стадионах и в культурно-исторических местах — только с разрешения владельцев.
Канада — аналогично США. В некоторых провинциях требуется согласование с местными органами власти.
Япония — запрещено развеивать прах в городах. Это возможно на специальных «кладбищах для развеивания». В море — разрешено при соблюдении экологических норм.
Индия — развеивание праха — важная часть религиозной традиции (особенно в священных реках, таких как Ганг).
Китай — строгие ограничения, традиционно принято захоронение. В некоторых мегаполисах, таких как Пекин, допускаются экологические альтернативы, включая развеивание праха в море.
Австралия и Новая Зеландия — законы довольно свободные. Допускается развеивание на частной территории (с разрешения владельца), а также в море и в природных зонах.
Религиозные взгляды
- Католическая церковь (с 2016 года) запрещает развеивать прах и хранить его дома. Прах должен быть захоронен в освященном месте.
- Православие не запрещает кремирование усопших, не отказывает в поминальной службе, но настоятельно советует выбрать захоронение в землю.
- Ислам — кремация запрещена, следовательно, развеивание праха невозможно.
- Индуизм — развеивание праха является важной частью религиозной практики.
- Буддизм — допускает разные подходы в зависимости от страны и традиций, но в целом развеивание праха приемлемо.
При принятии решения о захоронении или развеивании праха, в первую очередь следует учитывать волю усопшего. Эта воля должна соблюдаться в рамках действующего законодательства. Также необходимо учитывать общественное мнение и возможную реакцию, чтобы избежать конфликтных ситуаций.