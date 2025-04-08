Что можно и чего нельзя делать с прахом умершего? Можно ли развеять его в море или лесу?

Создание и содержание кладбищ находится в компетенции самоуправлений, и они могут издавать обязательные правила, регулирующие порядок захоронений на своей территории. Например, в Риге действующие правила предусматривают, что урну с прахом умершего можно захоронить в могиле или поместить в нишу колумбария. При этом может потребоваться заплатить за захоронение (чаще в городах), в то время как в сельской местности это может быть бесплатно. Также необходимо уведомить местную администрацию кладбища или его смотрителя, чтобы зарегистрировать место захоронения.