Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В Латвии в четверг ожидается туман и слабый дождь
В четверг в Латвии ожидается туман и небольшие осадки, температура ночью от -1 до +7 градусов, днем — до +7, прогнозируют синоптики.
Местами также возможны небольшие осадки, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, на побережье Курземе - до +7 градусов. В середине дня температура составит от +1 до +7 градусов.
В Риге в ближайшие сутки возможен туман и небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью составит около +1 градуса, днем - +4...+5 градусов.