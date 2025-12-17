В Латвии в четверг ожидается туман и слабый дождь
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Латвии в четверг ожидается туман и слабый дождь

Отдел новостей

LETA

В четверг в Латвии ожидается туман и небольшие осадки, температура ночью от -1 до +7 градусов, днем — до +7, прогнозируют синоптики.

Местами также возможны небольшие осадки, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, на побережье Курземе - до +7 градусов. В середине дня температура составит от +1 до +7 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен туман и небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью составит около +1 градуса, днем - +4...+5 градусов.

Темы

Прогноз погодыКурземе

Другие сейчас читают