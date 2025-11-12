Мост за 15 миллионов: в Салацгриве завершено строительство переправы через Салацу

Как сообщалось, весной прошлого года был заключен договор с полным товариществом NB&Tilts на строительство моста через Салацу на 91,1-м километре Таллиннского шоссе. Компания предложила наименьшую цену - 14 971 553 евро без НДС. В состав товарищества входят предприятия Nordes būve и Tilts. На время строительства движение осуществлялось по временному мосту.