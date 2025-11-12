Мост за 15 миллионов: в Салацгриве завершено строительство переправы через Салацу
Сегодня в Салацгриве торжественно откроют новый мост через Салацу на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост и обеспечит движение без светофоров. В церемонии примут участие представители власти и строители.
Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоится торжественное открытие нового моста на Таллиннском шоссе через реку Салаца, построенного на месте старого. В церемонии примут участие министр сообщения Атис Швинка, председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис, представитель компании NB&Tilts, председатель правления Nordes būve Евгений Лоцов, председатель Лимбажской краевой думы Сигита Упмале, а также проектировщики и другие участники проекта.
Движение по мосту будет открыто в обоих направлениях, без светофорного регулирования. После торжественной церемонии должностные лица и участники проекта отправятся на техническую экскурсию по новому сооружению.
Как сообщалось, весной прошлого года был заключен договор с полным товариществом NB&Tilts на строительство моста через Салацу на 91,1-м километре Таллиннского шоссе. Компания предложила наименьшую цену - 14 971 553 евро без НДС. В состав товарищества входят предприятия Nordes būve и Tilts. На время строительства движение осуществлялось по временному мосту.
В ходе работ старый мост был полностью демонтирован, а на его месте возведен новый четырехпролетный сталебетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками, тротуарами и лестницами. Также построена новая пешеходная инфраструктура.
Проект моста заказало и утвердило Салацгривское самоуправление, автором проекта является Projekts 3, а строительный надзор осуществляет АО "Ceļuprojekts".