Латвийским банкам станет гораздо проще забирать себе деньги клиентов, которые не дают о себе знать

Законопроект о кредитных учреждениях предусматривает сокращение срока исковой давности по праву требования к вкладу, по истечении которого клиент утрачивает право требовать возврата своего вклада (включая выплату средств) из кредитного учреждения, — с нынешних 60 лет до 10 лет, если за это время по вкладу не проводилось никаких операций. В случаях, когда клиент — физическое лицо — умер, предлагается установить иной срок исковой давности — 5 лет.