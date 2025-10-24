Латвийским банкам станет гораздо проще забирать себе деньги клиентов, которые не дают о себе знать
Министерство финансов в сотрудничестве с Банком Латвии и Ассоциацией финансовой отрасли Латвии подготовило и передало на общественное обсуждение законопроект «Поправки к Закону о кредитных учреждениях».
Законопроект о кредитных учреждениях предусматривает сокращение срока исковой давности по праву требования к вкладу, по истечении которого клиент утрачивает право требовать возврата своего вклада (включая выплату средств) из кредитного учреждения, — с нынешних 60 лет до 10 лет, если за это время по вкладу не проводилось никаких операций. В случаях, когда клиент — физическое лицо — умер, предлагается установить иной срок исковой давности — 5 лет.
Такой особый срок исковой давности в случае смерти вкладчика согласован с положениями статьи 685 Гражданского закона, которая устанавливает, что срок исковой давности по требованиям наследства составляет пять лет.
Кроме того, кредитным учреждениям будет установлена обязанность своевременно информировать вкладчиков о приближении срока давности, при условии что за один год до его истечения сумма вклада в кредитном учреждении составляет не менее 10 евро.
Одновременно законопроект уточняет рамки уголовной ответственности работников кредитных учреждений, членов правления или совета, которые по запросу государственных органов или должностных лиц передают находящуюся в распоряжении банка конфиденциальную информацию.
