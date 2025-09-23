В ночь на среду местами в Латвии ожидаются заморозки, в Риге днем возможны ливни с грозами и град

Днем на большой части страны пройдут кратковременные дожди, во время ливней местами возможен град. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренно-сильного, на побережье и под самыми густыми дождевыми облаками ожидаются порывы ветра скоростью до 14-18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +11...+15 градусов.