Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник солнечно, но воздух прогреется лишь до +17 градусов
Во вторник солнце лишь временами будет скрываться за облаками, но местами, в основном в Видземе, возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13…+17 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Слабый западный ветер перейдет в умеренный северо-западный, а температура воздуха не превысит +15…+16 градусов.