Холодное утро и солнечный день: прогноз погоды на вторник в Латвии

Днем солнце лишь временами будет скрываться за облаками, которые местами - главным образом, в Видземе - принесут кратковременные дожди, возможны также грозы, град и сильные порывы ветра. Ветер в основном будет западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +13...+16 градусов.