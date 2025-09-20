В воскресенье в Латвии потеплеет до +25 градусов
В ночь на воскресенье в Латвии сохранится тёплая погода без осадков, а днём воздух прогреется до +25 градусов, Рига проведёт день солнечно и сухо.
Ночью небо будет проясняться лишь временами, осадков не ожидается. Местами на востоке образуется туман и дымка. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, а температура воздуха не опустится ниже +12...+17°.
В Риге ночью небо также будет проясняться лишь временами, осадков не прогнозируется. Ожидается слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, минимальная температура воздуха составит +15...+16°.
Днем в отдельных районах Латвии небо прояснится, небольшой дождь возможен только вечером на западе. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье более сильный, с порывами до 15–18 м/с. Воздух прогреется до +20...+25°.
В Риге день пройдет без осадков, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, а температура воздуха достигнет +23...+24°.