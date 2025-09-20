В Латвии
Сегодня 09:03
В субботу существенных осадков не ожидается
Суббота пройдет без существенных осадков, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром будет больше облаков, но их количество уменьшится, и в течение дня выглянет солнце. На побережье порывы ветра не превысят 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге с утра будет больше облаков, а ближе к вечеру выглянет солнце. Дождя также не ожидается. Воздух прогреется до +20...+22 градусов.