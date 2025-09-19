В Латвии ожидается последняя волна тепла до +25 перед резким похолоданием
В воскресенье в Латвии ожидается самая теплая погода выходных - до +25 градусов в отдельных регионах. Однако с понедельника температура резко упадет, и вернется прохладная осенняя погода с дождями.
В субботу утром будет облачно, днем во многих местах выглянет солнце. Существенных осадков не ожидается - лишь на северо-востоке страны возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер усилится в порывах до 9-14 метров в секунду, местами на побережье - до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на побережье - до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+23 градусов.
В воскресенье ожидается более солнечная погода, в основном без осадков, со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром. Температура ночью составит +12…+16 градусов, днем повысится до +20…+25 градусов. Рекорды тепла, скорее всего, побиты не будут, так как прежний рекорд для 21 сентября, который был зарегистрирован в 2018 году, составлял +30 градусов.
В понедельник во многих регионах пройдут дожди, а температура понизится до +10…+15 градусов. Во вторник по всей стране воздух уже не прогреется выше +14…+17 градусов.