В Латвии ожидается последняя волна тепла до +25 перед резким похолоданием

В воскресенье ожидается более солнечная погода, в основном без осадков, со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром. Температура ночью составит +12…+16 градусов, днем повысится до +20…+25 градусов. Рекорды тепла, скорее всего, побиты не будут, так как прежний рекорд для 21 сентября, который был зарегистрирован в 2018 году, составлял +30 градусов.