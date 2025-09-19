Синоптики прогнозируют, что западный ветер будет дуть порывами 10-15 метров в секунду.
В пятницу ожидается теплая, но ветреная погода
В пятницу в Латвии ожидается западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Временами сквозь облака будет выглядывать солнце, местами пройдут дожди, в первой половине дня на северо-востоке страны - ливни. Воздух прогреется до +15…+19 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер, на севере - порывами до 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +18 градусов.