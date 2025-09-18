Советский дом стал современным жильем: проект Easy Riga номинирован на престижную премию
Арендный проект Easy Riga получил номинацию в категории Revitalized Project of the Year в рамках престижной конференции Baltic Real Estate Leaders (BREL), одного из самых значимых событий в сфере недвижимости в странах Балтии.
Эта номинация подтверждает высокое качество проекта Easy Riga компании EfTEN Living, целенаправленные инвестиции в развитие городской среды и успешную трансформацию советского многоквартирного дома в современное, комфортное и устойчивое жилье. Реконструированный объект выделяется современным дизайном и высоким уровнем удобств, соответствующих требованиям сегодняшнего дня.
«Мы гордимся тем, что Easy Riga оказался среди лучших проектов реновации в Балтии. Наша цель была создать жилье, которое объединяет функциональность, качество и возрождение городской среды. Эта номинация — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил руководитель проекта Easy Riga Каспар Рога.
Конференция BREL традиционно отмечает выдающиеся проекты, специалистов и инициативы в сфере недвижимости, оказывающие позитивное влияние на городскую среду и развитие отрасли в Балтии. Победители премии будут объявлены 16 октября 2025 года на торжественной церемонии.
Проект Easy Riga реализован на базе полностью реконструированного многоэтажного дома на улице Авиацияс, ранее типичного панельного здания 80-х годов. Теперь это современный арендный дом с 102 полностью оборудованными квартирами, выдержанными в эстетике скандинавского дизайна. Планировки продуманы до мелочей, обеспечивая удобство и функциональность для повседневной жизни.
Все квартиры полностью меблированы, оснащены лоджиями, качественными кухонными гарнитурами местного производства, а также дополнены удобствами: общей прачечной, велосипедными парковками, кладовыми помещениями и системой удобного доступа через мобильное приложение или карту.
Проект уже вызвал интерес у более чем 300 потенциальных арендаторов, и заключаются первые договоры аренды. Заселение новых жильцов начнется в конце этого месяца.