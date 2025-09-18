Советский дом стал современным жильем: проект Easy Riga номинирован на престижную премию

«Мы гордимся тем, что Easy Riga оказался среди лучших проектов реновации в Балтии. Наша цель была создать жилье, которое объединяет функциональность, качество и возрождение городской среды. Эта номинация — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил руководитель проекта Easy Riga Каспар Рога.