Латвию ждут последние теплые выходные - вплоть до +23. Потом - холод и даже заморозки

В начале следующей недели ожидается дождь. В понедельник температура воздуха останется на уровне выходных, но во вторник уже станет прохладнее. Начиная со среды, на погоду повлияет антициклон — станет суше и холоднее. В ночь с вторника на среду температура воздуха опустится до +6…+12°, а днём не превысит +11…+14°. В последующие дни недели будет становиться всё прохладнее, в самые холодные ночи возможны заморозки.