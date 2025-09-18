Латвию ждут последние теплые выходные - вплоть до +23. Потом - холод и даже заморозки
В пятницу в Латвии ожидается переменчивая погода с дождями и местами грозами, в выходные сохранится нестабильность, но будет тепло, а с середины следующей недели придёт сухой, более прохладный антициклон.
В пятницу небо будет облачным, но временами прояснится. Во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, который к вечеру на морском побережье в порывах достигнет 15–17 м/с. Температура воздуха поднимется до +16…+20°.
В субботу и воскресенье в небе будут и солнце, и облака, в некоторых районах возможен дождь, но в основном небольшой. В субботу будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, в порывах до 15–16 м/с, а в воскресенье ветер утихнет. Минимальная температура воздуха ночью составит +12…+17°, днём воздух прогреется до +18…+23°.
В начале следующей недели ожидается дождь. В понедельник температура воздуха останется на уровне выходных, но во вторник уже станет прохладнее. Начиная со среды, на погоду повлияет антициклон — станет суше и холоднее. В ночь с вторника на среду температура воздуха опустится до +6…+12°, а днём не превысит +11…+14°. В последующие дни недели будет становиться всё прохладнее, в самые холодные ночи возможны заморозки.