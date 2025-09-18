В Риге в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до +18 градусов тепла

Ночью в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет в Видземе. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 9-13 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет +11…+16 градусов.