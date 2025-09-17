В среду во многих районах страны пройдут кратковременные дожди

Дождевые облака будут перемещаться с запада на восток, северо-восток и чередоваться с солнцем, под лучами которого воздух прогреется до +15...+19 градусов. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, под самыми густыми дождевыми облаками и местами на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.