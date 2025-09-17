Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:10
В среду во многих районах страны пройдут кратковременные дожди
Сегодня во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака будут перемещаться с запада на восток, северо-восток и чередоваться с солнцем, под лучами которого воздух прогреется до +15...+19 градусов. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, под самыми густыми дождевыми облаками и местами на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
В Риге будет частично облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер - умеренный южный, юго-западный, температура воздуха достигнет +18 градусов.