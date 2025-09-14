В ночь на понедельник Латвию накроют дожди и грозы
В ночь на понедельник в Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Под влиянием атмосферного фронта ночью будет в основном облачно и дождливо, в западных районах в первой половине ночи местами пройдут сильные ливни и грозы. В западной и центральной части страны дожди будут чаще, в других регионах — реже. Ожидается слабый до умеренного южный ветер. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, временами, главным образом в утренние часы, прогнозируется дождь. Подует слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер. Минимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов.
В первой половине новой рабочей недели на погоду будет влиять обширный циклон над Скандинавией, поэтому небо будет часто затянуто облаками, и дожди будут повторяться на протяжении всей недели. В отдельные дни возможны грозы. Ожидается слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, на побережье — с порывами. С середины недели ветер сменится на юго-западный и южный, местами усиливаясь до 15–19 метров в секунду.
С запада начнёт поступать более холодная воздушная масса, и станет прохладнее: минимальная температура ночью составит +9...+15 градусов, а днём столбик термометра больше не поднимется выше отметки +20.