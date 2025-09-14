В ночь на понедельник Латвию накроют дожди и грозы

В первой половине новой рабочей недели на погоду будет влиять обширный циклон над Скандинавией, поэтому небо будет часто затянуто облаками, и дожди будут повторяться на протяжении всей недели. В отдельные дни возможны грозы. Ожидается слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, на побережье — с порывами. С середины недели ветер сменится на юго-западный и южный, местами усиливаясь до 15–19 метров в секунду.