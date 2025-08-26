Минфин: задача по сокращению расходов госсектора на 479 млн евро в течение следующих трех лет выполнена

Кроме того, в докладе Минфина подчеркивается, что не только проведенный в текущем году пересмотр расходов дает результат на следующий год - влияние на среднесрочный бюджет оказывают также ранее осуществленные пересмотры расходов. Так, потенциальная экономия на 2026 год выявлена при пересмотре расходов на 2022, 2023 и 2024 годы, в связи с чем для бюджета на 2026 год в результате произведенных ранее пересмотров расходов выделено 188,8 млн евро.