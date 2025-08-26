Минфин: задача по сокращению расходов госсектора на 479 млн евро в течение следующих трех лет выполнена
Министерство финансов подготовило и представило правительству доклад "О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы".
Параллельно в результате сокращения расходов на 2026 год найдены дополнительные 171,065 млн евро, которые в первую очередь должны быть направлены на улучшение фискального пространства, сказано в докладе Минфина.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы увеличены на 441 млн евро на 2026 год и на 784,2 млн евро - на 2027 год.
Расходы на 2028 год определены в объеме 12,406 млрд евро, а на 2029 год - в объеме 12,461 млрд евро, что по сравнению с рамками на 2027 год больше на 431,7 и 487 млн евро соответственно.
Расходы на реализацию основных государственных функций в 2026 году запланированы в размере 10,267 млрд евро, на 2027 год - 10,648 млрд евро, на 2028 год - 10,892 млрд евро, на 2029 год - 11,196 млрд евро.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы на реализацию основных функций государства увеличены в размере 218,6 млн евро на 2026 год и 417,4 млн евро на 2027 год. А расходы на реализацию основных функций государства на 2028 и 2029 годы по сравнению с рамками на 2027 год увеличены в объеме 661,8 млн евро на 2028 год и 965,5 млн евро на 2029 год.
Расходы на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политик Европейского союза (ЕС) и прочей иностранной финансовой помощью, на 2026 год предусмотрены в размере 2,699 млрд евро, на 2027 год - 2,111 млрд евро, на 2028 год - 1,514 млрд евро, на 2029 год - 1,265 млрд евро.
По сравнению с рамками на 2026 год расходы увеличены на 222,3 млн евро, на 2027 год - на 366,7 млн евро, а расходы на 2028 и 2029 год сокращены на 230,2 млн евро и 478,6 млн евро соответственно.
Базовые расходы специального государственного бюджета на 2026 год рассчитаны в размере 5,069 млрд евро, на 2027 год - 5,477 млрд евро, на 2028 год - 5,842 млрд евро, на 2029 год - 6,21 млрд евро.
По сравнению с рамками соответствующего года на 2026 год расходы сокращены в размере 84,8 млн евро, на 2027 год - в размере 22,4 млн евро. Расходы на 2028 и 2029 годы по сравнению с рамками на 2027 год увеличены в объеме 342,6 млн евро на 2028 год и 710,7 млн евро - на 2029 год.
При этом в докладе Минфина говорится, что расходы в 2026 году сокращены на 171,1 млн евро. Как происходит ежегодно в процессе пересмотра расходов, было пересмотрено выделенное ранее финансирование на приоритетные мероприятия и обнаружен потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в размере 14,1 млн евро. Анализ процесса централизации функций бухгалтерии показал потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в объеме 5,4 млн евро.
Кроме того, в докладе Минфина подчеркивается, что не только проведенный в текущем году пересмотр расходов дает результат на следующий год - влияние на среднесрочный бюджет оказывают также ранее осуществленные пересмотры расходов. Так, потенциальная экономия на 2026 год выявлена при пересмотре расходов на 2022, 2023 и 2024 годы, в связи с чем для бюджета на 2026 год в результате произведенных ранее пересмотров расходов выделено 188,8 млн евро.